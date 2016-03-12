Димитар Евтимов - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Евтимов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плевен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Евтимов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плевен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|19.04.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|11.04.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|05.04.2016
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Брентфорд (Лондон)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|15.03.2016
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|08.03.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Престон (Престон)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|27.02.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|23.02.2016
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.01.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16.01.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|12.01.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.01.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|29.12.2015
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|27.12.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|14.12.2015
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|11.12.2015
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Фулхэм (Лондон)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Рединг (Рединг)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.11.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|03.11.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|31.10.2015
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|16.10.2015
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.09.2015
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|07.08.2015
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)