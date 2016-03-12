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    Димитар Евтимов - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Димитар
    Фамилия Евтимов
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Плевен
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    23.04.2016 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    19.04.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    16.04.2016 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11.04.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    05.04.2016 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.04.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:3 Брентфорд (Лондон)
    19.03.2016 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    15.03.2016 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.03.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:3 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    08.03.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Престон (Престон)
    05.03.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    27.02.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    23.02.2016 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.02.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    06.02.2016 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.01.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    23.01.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16.01.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Болтон (Болтон)
    12.01.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.01.2016 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    29.12.2015 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    27.12.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Лидс (Лидс)
    19.12.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    14.12.2015 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11.12.2015 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.12.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Фулхэм (Лондон)
    28.11.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Рединг (Рединг)
    21.11.2015 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    06.11.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    03.11.2015 Был в запасе Престон (Престон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    31.10.2015 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    24.10.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    20.10.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Бернли (Бернли)
    16.10.2015 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    03.10.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.09.2015 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    19.09.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    15.09.2015 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.09.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    29.08.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    22.08.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.08.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    15.08.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    07.08.2015 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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