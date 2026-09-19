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€ 200 тыс

Пирс Суини - статистика

Челтенхэм
11 сентября 1994 (32), Дублин
#25 | Защитник
180 см
Ирландия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 1
19.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Челтенхэм
2 : 2
05.09.2026
Гримсби Таун
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
3 : 2
01.09.2026
Йорк Сити
46' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эксетер Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 2 раунд
Эксетер Сити
2 : 0
30.11.2024
Честерфилд
1' - 90'
Англия. Кубок, 1 раунд
Эксетер Сити
5 : 3
02.11.2024
Барнет
1' - 90'
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