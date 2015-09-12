Дмитрий Плахтырь - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Плахтырь
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Плахтырь
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|5:2
|Металлург (Запорожье)
|03.10.2015
|87' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:3
|Олимпик (Донецк)
|27.09.2015
|84' -90'
|Сталь (Каменское)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|12.09.2015
|86' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:4
|Днепр (Днепр)
|90'