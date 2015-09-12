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    Дмитрий Плахтырь - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Плахтырь
    Команда Металлург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1996 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 5:2 Металлург (Запорожье)
    03.10.2015 87' -90' Металлург (Запорожье) 0:3 Олимпик (Донецк)
    27.09.2015 84' -90' Сталь (Каменское) 3:0 Металлург (Запорожье)
    12.09.2015 86' -90' Металлург (Запорожье) 1:4 Днепр (Днепр)
    90'
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