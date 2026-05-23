Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Дмитрий Плахтырь - статистика

Полтава
14 февраля 1996 (30), Запорожье
#44 | Полузащитник
187 см
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Полтава
19
2/-1
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Эпицентр
0 : 0
23.05.2026
Полтава
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Полтава
0 : 2
16.05.2026
Динамо К
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
ЛНЗ
2 : 0
13.05.2026
Полтава
1' - 72'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полтава
0 : 4
10.05.2026
Шахтер
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Полтава
3 : 3
01.05.2026
Кривбасс
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Колос
2 : 0
24.04.2026
Полтава
1' - 62'
19'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
17.04.2026
Полтава
74' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Полтава
0 : 4
10.04.2026
Полесье
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полтава
3 : 3
03.04.2026
Александрия
58' - 90'
72'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Харьков
2 : 0
19.03.2026
Полтава
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава
0 : 4
13.03.2026
Карпаты
1' - 55'
25'
25'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Заря
4 : 0
08.03.2026
Полтава
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Полтава
0 : 2
02.03.2026
Кудровка
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
3 : 2
20.02.2026
Полтава
74' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава
1 : 2
14.12.2025
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полтава
0 : 2
21.11.2025
ЛНЗ
1' - 65'
39'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
7 : 1
09.11.2025
Полтава
1' - 63'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
2 : 2
01.11.2025
Полтава
1' - 83'
44'
80'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полтава
2 : 2
26.10.2025
Колос
1' - 61'
51'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полтава
1 : 2
17.10.2025
Оболонь
1' - 90'
Главные новости
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
1
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+