Филипе Феррейра - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боавишта
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Боавишта (Порту)
|1:4
|Порту (Порту)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Боавишта (Порту)
|30.10.2022
|89' -90'
|Боавишта (Порту)
|2:2
|Визела (Визела)
|23.10.2022
|87' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|3:2
|Боавишта (Порту)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
|4:0
|Боавишта (Порту)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Арука (Арука)
|1:2
|Боавишта (Порту)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Боавишта (Порту)
|0:3
|Бенфика (Лиссабон)
|21.08.2022
|1' -63'
|Каза Пиа (Лиссабон)
|2:0
|Боавишта (Порту)
|19'
|14.08.2022
|1' -63'
|Боавишта (Порту)
|2:1
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|45'
|07.08.2022
|1' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|0:1
|Боавишта (Порту)