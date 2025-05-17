Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филипе Феррейра - статистика

Завершил карьеру
27 сентября 1990 (35), Лиссабон
#20 | Защитник
178 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
26
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
1' - 76'
70'
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
1' - 86'
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
1' - 71'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
1' - 83'
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
0 : 1
12.04.2025
Насьональ
1' - 46'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
0 : 2
07.04.2025
Боавишта
64' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 2
31.01.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
3 : 0
26.01.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
2 : 3
20.01.2025
Каза Пиа
1' - 90'
43'
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 3
04.01.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
4 : 0
28.12.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
3 : 2
14.12.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
1' - 88'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
0 : 0
30.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
0 : 2
09.11.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
1' - 85'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
26.10.2024
Морейренcе
1' - 87'
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
06.10.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
1' - 78'
Португалия. Примейра, 4 тур
Боавишта
0 : 0
31.08.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта
1' - 90'
32'
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
0 : 1
18.08.2024
Брага
1' - 82'
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 1
10.08.2024
Боавишта
1' - 90'
Главные новости
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
1
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+