Давид Ковнацки - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Ковнацки
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Ковнацки
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Регенсбург (Регенсбург)
|0:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|16'
|30.07.2022
|62' -90'
|Киккерс (Оффенбах-на-Майне)
|1:4
|Фортуна (Дюссельдорф)