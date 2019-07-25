Асиф Маммадов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Асиф
|Фамилия
|Маммадов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агдаш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Асиф
|Фамилия
|Маммадов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агдаш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|3:0
|Габала (Габала)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Габала (Габала)
|0:2
|Динамо (Тбилиси)