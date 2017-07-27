Жоаким Адао - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Жоаким
|Фамилия
|Адао
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Жоаким
|Фамилия
|Адао
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2017
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Судува (Мариямполе)
|72'
|27.07.2017
|1' -90'
|Судува (Мариямполе)
|3:0
|Сьон (Сьон)