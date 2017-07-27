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    Жоаким Адао - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Жоаким
    Фамилия Адао
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2017 Был в запасе Сьон (Сьон) 1:1 Судува (Мариямполе)
    72'
    27.07.2017 1' -90' Судува (Мариямполе) 3:0 Сьон (Сьон)
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