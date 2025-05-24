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Ян Сикора
Статистика
Ян Сикора - статистика
Завершил карьеру
29 декабря 1993 (32), Пльзень
#49 | Нападающий
170 см
Чехия
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Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Лига Европы 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Чехия. Синот Лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сигма
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
1 : 1
24.05.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Сигма
1 : 2
18.05.2025
Виктория
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Яблонец
0 : 0
29.03.2025
Сигма
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Сигма
1 : 2
16.03.2025
Градец-Кралове
81' - 90'
82'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Богемианс 1905
0 : 1
09.03.2025
Сигма
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Сигма
1 : 2
01.03.2025
Спарта
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Дукла
1 : 3
22.02.2025
Сигма
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Баник
1 : 0
09.02.2025
Сигма
66' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Сигма
2 : 1
03.02.2025
Виктория
80' - 90'
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