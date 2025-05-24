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Ян Сикора - статистика

Завершил карьеру
29 декабря 1993 (32), Пльзень
#49 | Нападающий
170 см
Чехия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сигма
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
1 : 1
24.05.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Сигма
1 : 2
18.05.2025
Виктория
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Яблонец
0 : 0
29.03.2025
Сигма
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Сигма
1 : 2
16.03.2025
Градец-Кралове
81' - 90'
82'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Богемианс 1905
0 : 1
09.03.2025
Сигма
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Сигма
1 : 2
01.03.2025
Спарта
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Дукла
1 : 3
22.02.2025
Сигма
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Баник
1 : 0
09.02.2025
Сигма
66' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Сигма
2 : 1
03.02.2025
Виктория
80' - 90'
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