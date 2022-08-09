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    Ян Сикора - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Ян
    Фамилия Сикора
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Пльзень
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 85' - 90' Славия 2:1 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
    04.03.2023 1' - 60' Виктория 1:1 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 1' - 77' Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 70' Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 Был в запасе Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
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