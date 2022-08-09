Ян Сикора - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Сикора
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пльзень
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,60
млн
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Сикора
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пльзень
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|85' - 90'
|Славия
|2:1
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
|04.03.2023
|1' - 60'
|Виктория
|1:1
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 77'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 70'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|8
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.09.2022
|1' -71'
|Виктория (Пльзень)
|0:2
|Интер (Милан)
|12'
|07.09.2022
|1' -79'
|Барселона (Барселона)
|5:1
|Виктория (Пльзень)
|44'
|23.08.2022
|1' -46'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|40'
|17.08.2022
|1' -71'
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|09.08.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|02.08.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|26.07.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|ХИК (Хельсинки)
|21' 73' 31'
|20.07.2022
|1' -85'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Виктория (Пльзень)