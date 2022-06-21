Данил Круговой - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Круговой
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Круговой
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|87' - 90'
|Зенит
|3:2
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|25.02.2023
|90' - 90'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|17.02.2023
|46' - 90'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|1' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|46' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)