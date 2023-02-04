Пол Онуачу - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Онуачу
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|202
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Онуачу
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|202
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|85' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|25.02.2023
|1' -63'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|18.02.2023
|1' -59'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.02.2023
|1' -75'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.02.2023
|46' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)