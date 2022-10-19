Авер Мабиль - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Авер
|Фамилия
|Мабиль
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Какума
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Авер
|Фамилия
|Мабиль
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Какума
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Баник
|0:3
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
|04.03.2023
|69' - 90'
|Спарта
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|71'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Фастав
|2:3
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 46'
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|71' - 90'
|Богемианс 1905
|2:6
|Спарта
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|22.10.2022
|81' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|5:1
|Кадис (Кадис)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|10.09.2022
|72' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|29.08.2022
|61' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|20.08.2022
|1' -62'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|14.08.2022
|46' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)