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    Авер Мабиль - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Авер
    Фамилия Мабиль
    Команда Спарта
    Состав Основной
    Родной город Какума
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Баник 0:3 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
    04.03.2023 69' - 90' Спарта 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    71'
    25.02.2023 Был в запасе Фастав 2:3 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 46' Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 71' - 90' Богемианс 1905 2:6 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    90'
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