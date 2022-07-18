Сандер Свендсен - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Сандер
|Фамилия
|Свендсен
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мёльде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Сандер
|Фамилия
|Свендсен
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мёльде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|14.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|29.07.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|24.07.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|45'
|18.07.2022
|1' -78'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Нордшелланд (Фарум)