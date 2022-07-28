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    Кеннет Сайеф - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Кеннет
    Фамилия Сайеф
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 725
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 3 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -100' Рапид (Вена) 2:0 Нефтчи (Баку)
    04.08.2022 1' -77' Нефтчи (Баку) 2:1 Рапид (Вена)
    60'
    28.07.2022 1' -89' Нефтчи (Баку) 3:0 Арис (Лимассол)
    62' 57'
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