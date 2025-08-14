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Кеннет Сайеф
Статистика
Кеннет Сайеф - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1993 (32)
#16 | Полузащитник
176 см
США
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Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби Х
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
78' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
1' - 64'
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Был в запасе
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