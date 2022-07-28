Кеннет Сайеф - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Сайеф
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 725
тыс
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Сайеф
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|3
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -100'
|Рапид (Вена)
|2:0
|Нефтчи (Баку)
|04.08.2022
|1' -77'
|Нефтчи (Баку)
|2:1
|Рапид (Вена)
|60'
|28.07.2022
|1' -89'
|Нефтчи (Баку)
|3:0
|Арис (Лимассол)
|62' 57'