Ник Поп - статистика
#29 | Вратарь
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Поп
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Поп
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Ньюкасл
|0:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Манчестер Сити
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|18.02.2023
|1' - 23'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|23'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|10.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|20.12.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|09.11.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)