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    Ник Поп - статистика

    #29 | Вратарь
    Имя Ник
    Фамилия Поп
    Команда Ньюкасл
    Состав Основной
    Родной город Кембридж
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Ньюкасл 0:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 1' - 90' Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур
    18.02.2023 1' - 23' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    23'
    11.02.2023 1' - 90' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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