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    Джоко Зайков - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Джоко
    Фамилия Зайков
    Команда Шарлеруа
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2022 1' -30' АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    21.07.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:2 АИК (Стокгольм)
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