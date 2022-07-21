Джоко Зайков - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джоко
|Фамилия
|Зайков
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Джоко
|Фамилия
|Зайков
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|1' -30'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|21.07.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)