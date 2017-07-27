Стелиано Филип - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Стелиано
|Фамилия
|Филип
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Стелиано
|Фамилия
|Филип
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Динамо (Бухарест)
|27.07.2017
|1' -90'
|Динамо (Бухарест)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)