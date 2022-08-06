Нико Хямяляйнен - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Хямяляйнен
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|64
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Хямяляйнен
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.08.2022
|88' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)