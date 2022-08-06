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    Нико Хямяляйнен - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Нико
    Фамилия Хямяляйнен
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 марта 1997 (26 лет)
    Рост 178
    Вес 64
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
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