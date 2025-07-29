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КуПС
Нико Хямяляйнен
Статистика
€ 250 тыс
Нико Хямяляйнен - статистика
КуПС
5 марта 1997 (29)
#22 | Защитник
178 см | 64 кг
Финляндия
Статистика
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Товарищеские матчи. Сборные 2020
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
КуПС
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
Кайрат
3 : 0
29.07.2025
КуПС
1' - 76'
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС
2 : 0
22.07.2025
Кайрат
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Милсами
0 : 0
15.07.2025
КуПС
63' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
1 : 0
08.07.2025
Милсами
89' - 90'
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