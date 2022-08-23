Тедди Бишоп - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Тедди
|Фамилия
|Бишоп
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Тедди
|Фамилия
|Бишоп
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|76' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|23.08.2022
|1' -61'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)
|8'