Никита Баранов - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Баранов
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Баранов
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.10.2022
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|13.10.2022
|1' -85'
|Жальгирис (Вильнюс)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|2:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|2:0
|Слован (Братислава)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)