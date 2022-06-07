Себастьен Тилль - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Тилль
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1993 (29 лет)
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Тилль
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|1' -90'
|Турция
|3:3
|Люксембург
|14.06.2022
|1' -68'
|Люксембург
|2:2
|Фарерские острова
|11.06.2022
|Был в запасе
|Люксембург
|0:2
|Турция
|07.06.2022
|86' -90'
|Фарерские острова
|0:1
|Люксембург