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    Себастьен Тилль - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Себастьен
    Фамилия Тилль
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Люксембург 1:0 Литва
    22.09.2022 1' -90' Турция 3:3 Люксембург
    14.06.2022 1' -68' Люксембург 2:2 Фарерские острова
    11.06.2022 Был в запасе Люксембург 0:2 Турция
    07.06.2022 86' -90' Фарерские острова 0:1 Люксембург
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