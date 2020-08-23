Пабло Мартинес - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2020
|1' -80'
|Монако (Монако)
|3:0
|Ним (Ним)
|22.11.2020
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Ним (Ним)
|01.11.2020
|1' -67'
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|65'
|25.10.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.10.2020
|54' -90'
|Ним (Ним)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ним (Ним)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|13.09.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:4
|Ренн (Ренн)
|30.08.2020
|1' -89'
|Нант (Нант)
|2:1
|Ним (Ним)
|57'
|23.08.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|4:0
|Брест (Брест)