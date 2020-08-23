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    Пабло Мартинес - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Пабло
    Фамилия Мартинес
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1989 (34 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 7 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2020 1' -80' Монако (Монако) 3:0 Ним (Ним)
    22.11.2020 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Ним (Ним)
    01.11.2020 1' -67' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    65'
    25.10.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    16.10.2020 54' -90' Ним (Ним) 0:4 ПСЖ (Париж)
    04.10.2020 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:1 Ним (Ним)
    27.09.2020 Был в запасе Ним (Ним) 1:1 Ланс (Ланс)
    13.09.2020 1' -90' Ним (Ним) 2:4 Ренн (Ренн)
    30.08.2020 1' -89' Нант (Нант) 2:1 Ним (Ним)
    57'
    23.08.2020 1' -90' Ним (Ним) 4:0 Брест (Брест)
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