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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Дирия
Гаэтан Лаборд
Статистика
€ 6 млн
Гаэтан Лаборд - статистика
Аль-Дирия
3 мая 1994 (32)
#9 | Нападающий
181 см
Франция
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Команда
И
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Аль-Дирия
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Хазм
0 : 1
21.08.2026
Аль-Дирия
1' - 90'
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