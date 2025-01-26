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Бирама Туре
Статистика
Бирама Туре - статистика
Завершил карьеру
6 июня 1992 (34)
#20 | Полузащитник
183 см
Мали
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 2
26.01.2025
Монпелье
89' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
3 : 1
10.11.2024
Брест
39' - 90'
69'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
03.11.2024
Монпелье
75' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
0 : 3
27.10.2024
Тулуза
61' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 5
20.10.2024
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
4 : 2
06.10.2024
Монпелье
1' - 68'
27'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
68' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
71' - 90'
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