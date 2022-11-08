Нил Мопе - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Мопе
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Версаль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Мопе
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Версаль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|86' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|05.03.2023
|89' - 90'
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 61'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 76'
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 81'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|77' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|67'