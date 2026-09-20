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Лига 1 2025/2026
Команды
Марсель
Нил Мопе
Статистика
€ 4 млн
Нил Мопе - статистика
Марсель
14 августа 1996 (30), Версаль
#11 | Нападающий
171 см
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 2
20.09.2026
ПСЖ
1' - 84'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
1' - 67'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1 : 0
11.09.2026
Марсель
78' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
74' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
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Франция. Лига 1 2025/2026
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Англия. Чемпионшип 2017/2018
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
1' - 67'
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