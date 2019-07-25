Лис Хури - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Лис
|Фамилия
|Хури
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1996 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Лис
|Фамилия
|Хури
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вииторул
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|2:1
|Гент (Гент)
|70'
|25.07.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|6:3
|Вииторул (Констанца)