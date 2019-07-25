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    Лис Хури - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Лис
    Фамилия Хури
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вииторул 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Вииторул (Констанца) 2:1 Гент (Гент)
    70'
    25.07.2019 1' -90' Гент (Гент) 6:3 Вииторул (Констанца)
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