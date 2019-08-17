Альдо Калулу - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Альдо
|Фамилия
|Калулу
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 1996 (27 лет)
|Рост
|166
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Альдо
|Фамилия
|Калулу
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 1996 (27 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суонси
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2020
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|11.02.2020
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.01.2020
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Суонси (Суонси)
|02.01.2020
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|26.12.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Суонси (Суонси)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|11.12.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|5:1
|Суонси (Суонси)
|17.08.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:2
|Престон (Престон)
|10.08.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Суонси (Суонси)