Жан-Пьер Нсаме - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Жан-Пьер
|Фамилия
|Нсаме
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Жан-Пьер
|Фамилия
|Нсаме
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|64' - 90'
|Янг Бойз
|4:0
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 24 тур
|65'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Винтертур
|1:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|21'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|48'
|12.02.2023
|70' - 90'
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|6
|4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|65' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|3' 57'
|04.08.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|25'
|28.07.2022
|1' -66'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|2'
|21.07.2022
|1' -62'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)