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    Шейх Ндойе - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Шейх
    Фамилия Ндойе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 марта 1986 (36 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бирмингем Сити 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    25'
    04.08.2018 74' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Норвич Сити (Норвич)
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