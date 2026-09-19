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Англия. Первая лига
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Хаддерсфилд Таун
Линден Гуч
Статистика
€ 600 тыс
Линден Гуч - статистика
Хаддерсфилд Таун
24 декабря 1995 (30), Санта-Крус
#7 | Нападающий
173 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Бромли
2 : 1
19.09.2026
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
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Англия. Первая лига 2026/2027
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И
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П
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Хаддерсфилд Таун
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Сандерленд
1 : 1
26.08.2025
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
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