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Италия. Серия B
Команды
Падова
Кевин Ласанья
Статистика
€ 400 тыс
Кевин Ласанья - статистика
Падова
10 августа 1992 (34)
#15 | Нападающий
181 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
69' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
1' - 60'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
57' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
59' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
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Италия. Серия А 2020/2021
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Отбор ЧЕ-2020 2019
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Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
69' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
1' - 60'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
57' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
59' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
0 : 1
23.08.2026
Падова
46' - 90'
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