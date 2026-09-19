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€ 400 тыс

Кевин Ласанья - статистика

Падова
10 августа 1992 (34)
#15 | Нападающий
181 см
Италия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
69' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
1' - 60'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
57' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
59' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
69' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
1' - 60'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
57' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
59' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
0 : 1
23.08.2026
Падова
46' - 90'
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