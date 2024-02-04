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Риккардо Гальоло
Статистика
Риккардо Гальоло - статистика
Завершил карьеру
28 апреля 1990 (36), Империя
#5 | Защитник
180 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Асколи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 23 тур
Асколи
1 : 2
04.02.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Комо
0 : 2
27.01.2024
Асколи
87' - 90'
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