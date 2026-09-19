Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2026/2027 Турция. Суперлига 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Италия. Серия А 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016