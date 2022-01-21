Диего Фальчинелли - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Фальчинелли
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1991 (31 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Фальчинелли
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2022
|87' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|04.04.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|20.03.2022
|90' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|06.03.2022
|76' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Торино (Турин)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.02.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|21.01.2022
|87' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|17.01.2022
|52' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|11.01.2022
|89' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Болонья (Болонья)