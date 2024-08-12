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Диего Фальчинелли
Статистика
Диего Фальчинелли - статистика
Завершил карьеру
26 июня 1991 (35)
#11 | Нападающий
186 см
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
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Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Салернитана
4 : 3
12.08.2024
Специя
1' - 72'
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