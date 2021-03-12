Ахмад Бенали - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Ахмад
|Фамилия
|Бенали
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Ахмад
|Фамилия
|Бенали
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|18
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|16.05.2021
|1' -67'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|13.05.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|2:1
|Верона (Верона)
|09.05.2021
|1' -72'
|Рома (Рим)
|5:0
|Кротоне (Кротоне)
|01.05.2021
|1' -66'
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Интер (Милан)
|24.04.2021
|84' -90'
|Парма (Парма)
|3:4
|Кротоне (Кротоне)
|10.04.2021
|1' -39'
|Специя (Ла Специя)
|3:2
|Кротоне (Кротоне)
|03.04.2021
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:3
|Кротоне (Кротоне)
|25' 67'
|20.03.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|12.03.2021
|70' -90'
|Лацио (Рим)
|3:2
|Кротоне (Кротоне)
|07.02.2021
|1' -72'
|Милан (Милан)
|4:0
|Кротоне (Кротоне)
|31.01.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|23.01.2021
|60' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|06.12.2020
|1' -36'
|Кротоне (Кротоне)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|21.11.2020
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Лацио (Рим)
|08.11.2020
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Кротоне (Кротоне)
|31.10.2020
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|25.10.2020
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|4:2
|Кротоне (Кротоне)
|90'