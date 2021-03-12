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    Ахмад Бенали - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Ахмад
    Фамилия Бенали
    Команда Кротоне
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1992 (31 год)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,10
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 18 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    16.05.2021 1' -67' Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    13.05.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 2:1 Верона (Верона)
    09.05.2021 1' -72' Рома (Рим) 5:0 Кротоне (Кротоне)
    01.05.2021 1' -66' Кротоне (Кротоне) 0:2 Интер (Милан)
    24.04.2021 84' -90' Парма (Парма) 3:4 Кротоне (Кротоне)
    10.04.2021 1' -39' Специя (Ла Специя) 3:2 Кротоне (Кротоне)
    03.04.2021 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:3 Кротоне (Кротоне)
    25' 67'
    20.03.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 2:3 Болонья (Болонья)
    12.03.2021 70' -90' Лацио (Рим) 3:2 Кротоне (Кротоне)
    07.02.2021 1' -72' Милан (Милан) 4:0 Кротоне (Кротоне)
    31.01.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 0:3 Дженоа (Генуя)
    23.01.2021 60' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    06.12.2020 1' -36' Кротоне (Кротоне) 0:4 Наполи (Неаполь)
    21.11.2020 1' -90' Кротоне (Кротоне) 0:2 Лацио (Рим)
    08.11.2020 1' -90' Торино (Турин) 0:0 Кротоне (Кротоне)
    31.10.2020 1' -90' Кротоне (Кротоне) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    25.10.2020 1' -90' Кальяри (Кальяри) 4:2 Кротоне (Кротоне)
    90'
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