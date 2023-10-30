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Давид Гарсия
Главные новости
Увольнение Тухеля, налог на легионеров в РПЛ, Аршавин обратился к Путину и другие новости
01:25
«Бавария» рассматривает пять тренеров на замену Тухелю
01:10
Пепе установил новый рекорд ЛЧ
00:55
Лига чемпионов. «Арсенал» уступил «Порту» (0:1), пропустив на 94-й минуте
00:52
Лига чемпионов. «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала
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Все новости
01:17
«Барселона» при Хави выиграла 35% матчей в еврокубках
00:57
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Обзор матча «Порту» – «Арсенал» голы и лучшие моменты (Видео)
00:52
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Обзор матча «Наполи» – «Барселона» голы и лучшие моменты (Видео)
00:38
«Рубин» расторг контракт с воспитанником «Зенита»
00:26
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лутон Таун» (4:1), проиграв первый тайм
00:13
Аршавин объяснил свое обращение к Путину
2
21 февраля
23:57
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«Пари НН» объявил о переходе третьего футболиста ЦСКА
23:46
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»
23:35
Трахтенберг определил лучшего игрока в истории «Спартака»
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23:27
Вингер «Барсы» Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
23:17
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Путин ответил на предложение Аршавина создать аналог FIFA
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22:59
«Аль-Наср» – в 1/4 финала азиатской ЛЧ, Роналду забил «Аль-Фейхе» в обоих матчах
22:46
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«Оренбург» выкупил белорусского нападающего
22:35
Футболист «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона и рискует не сыграть на Евро-2024
22:22
Трахтенберг назвал условие для чемпионства «Спартака»
9
22:07
Стали известны стартовые составы на матч «Порту» – «Арсенал»: 21 февраля
22:00
«Зенит» сыграл вничью с чемпионом Туркменистана
7
21:58
Стали известны стартовые составы на матч «Наполи» – «Барселона»: 21 февраля
21:43
Файзуллаев из ЦСКА подорожал на 25% после Кубка Азии
7
21:32
Стало известно, интересна ли Зидану работа в «Баварии»
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21:21
Адвокат Промеса сделал заявление о приговоре по делу о контрабанде наркотиков
20
21:09
Раскрыта сумма отступных в контракте Хаби Алонсо с «Байером»
20:56
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«Крылья Советов» усилились защитником «Оренбурга»
20:46
В Испании сообщили, когда Куртуа сможет вернуться на поле
20:36
Реакция Мостового на возможное введение налога на легионеров в РПЛ
8
20:20
Стало известно, где живет Александр Кержаков
16
20:00
Апелляцию Промеса не отклоняли: разъяснение суда
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19:50
«Манчестер Юнайтед» бесплатно отпустит игрока, купленного за 60 миллионов
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Давид Гарсия
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Давид Гарсия - новости
#5 | Защитник
Имя
Давид
Фамилия
Гарсия
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
25 февраля 1982 (41 год)
Рост
184
Стоимость:
€ 100
тыс
Статистика
Новости
30 октября 2023
11:24
«Спартак» приобрел Бабича вместо капитана «Осасуны»
8
Россия
Казахстан
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