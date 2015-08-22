Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Иан Гонсалес
Главные новости
Реклама
Как сыграют «Зенит», ЦСКА, «Ростов»? Смотрите матчи РПЛ с бонусом в 17000 рублей
17:22
ЦСКА после 1-го тайма выигрывает у «Крыльев» со счетом 3:0
1
17:14
Месси может отказаться от возвращения в «Ньюэллс Олд Бойз» из-за обстрела магазина своей семьи
17:05
Форвард Заболотный забил в РПЛ впервые за 458 дней
3
16:48
Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов
11
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
16:54
«Что-то серьезное»: Барриос травмировался в матче с «Химками»
16:41
Видео
Во время матча «Зенит» – «Химки» мяч попал в голову оператору
16:34
Кухарчук: «Понимаю, что люди недовольны зарплатами футболистов. Каждый зарабатывает, чем может»
16:22
Фото
Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» и не назначил пенальти в пользу «Химок» (Игорь Федотов)
35
16:19
Реклама
ЦСКА победил «Крылья» четыре раза подряд – сегодня будет пятый? Забирай фрибет 2000 рублей и ставь на игру
16:10
Фото
Дзюба опубликовал пост после победы «Локомотива» над «Ахматом»
15:51
РПЛ. «Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2)
83
15:41
Оффтоп
«Я на сборах»: хоккеист Иванюженков записал видео из Сочи и заявил о непричастности к ночному убийству в Подмосковье
1
15:30
ЦСКА – «Крылья Советов»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ
15:22
Малком сделал дубль во втором матче «Зенита» подряд и догнал Промеса в гонке бомбардиров
7
15:17
Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Крылья Советов»
15:16
Где смотреть матч ЦСКА – «Крылья Советов»: 19 тур РПЛ
15:11
Миранчук сделал ассист в матче против «Лечче»
14:57
Фото
Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы
14:35
Малком забил в юбилейном матче за «Зенит»
14:28
Фото
Мбаппе пнул соперника во время матча с «Брестом»
3
14:05
Оффтоп
Хоккеист «Сочи» и сын депутата Госдумы оказался не причастен к убийству в Подмосковье
4
13:44
Рэшфорд повторил достижение Роналду
13:37
Директор «Черноморца» считает, что Зырянов будет тренировать сборную России
13:32
Игроки «ПСЖ» не уважают Гальтье и называют его физруком
5
13:23
Соболев: «Надеюсь, на матче с Ираком будет полный стадион»
3
13:15
Первый тренер Соболева сравнил спартаковца с Дзюбой
10
13:07
«Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей
16
13:01
«Зенит» – «Химки»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ
6
12:48
Оффтоп
Хоккеист «Сочи» и сын депутата Госдумы подозревается в убийстве («112»)
7
12:42
Маслов: «Судейские ошибки должны закалить «Спартак»
3
12:36
Дзюба: «В «Локомотиве» я уже свой»
7
12:26
Видео
«Локомотив» показал гол Пиняева девятилетней давности за клуб
2
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Иан Гонсалес - статистика
#26 | Нападающий
Имя
Иан
Фамилия
Гонсалес
Состав
Без клуба
Родной город
Мадрид
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
11 февраля 1993 (30 лет)
Рост
190
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
22.08.2015
77' -90'
Эспаньол (Барселона)
1:0
Хетафе (Хетафе)
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение