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    Иан Гонсалес - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Иан
    Фамилия Гонсалес
    Состав Без клуба
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2015 77' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Хетафе (Хетафе)
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