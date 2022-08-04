Лукас Лингман - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Лингман
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 1998 (25 лет)
|Рост
|165
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Лингман
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 1998 (25 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|10
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|27.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|13.10.2022
|1' -70'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|1' -69'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|1' -88'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|18.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|80'
|11.08.2022
|1' -70'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|54'
|04.08.2022
|1' -73'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)