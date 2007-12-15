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    Патрик Платинс - статистика

    Вратарь
    Имя Патрик
    Фамилия Платинс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 190
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2008 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:1 Дуйсбург (Дуйсбург)
    15.12.2007 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 4:0 Боруссия (Дортмунд)
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