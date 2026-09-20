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Лига 1 2025/2026
Команды
Марсель
Улиссес Гарсия
Статистика
€ 3 млн
Улиссес Гарсия - статистика
Марсель
11 января 1996 (30)
#25 | Защитник
185 см
Швейцария
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 2
20.09.2026
ПСЖ
84' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
1' - 58'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1 : 0
11.09.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
90' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
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Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
1' - 58'
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