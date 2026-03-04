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Атлетик
Иньиго Леке
Статистика
€ 2,50 млн
Иньиго Леке - статистика
Атлетик
4 мая 1993 (33), Бильбао
#15 | Защитник
180 см
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Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
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К
Атлетик
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
1 : 0
04.03.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
0 : 1
11.02.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 2
04.02.2026
Атлетик
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леонеса
3 : 4
13.01.2026
Атлетик
1' - 105'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
0 : 1
18.12.2025
Атлетик
1' - 120'
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