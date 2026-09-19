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Лига 1 2025/2026
Команды
Лион
Доминик Грейф
Статистика
€ 9 млн
Доминик Грейф - статистика
Лион
6 апреля 1997 (29), Братислава
#1 | Вратарь
197 см
Словакия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
4 : 0
19.09.2026
Ренн
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
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Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Лион
3 : 0
11.08.2026
Спарта
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Спарта
2 : 1
04.08.2026
Лион
1' - 90'
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