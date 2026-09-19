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Ла Лига 2026/2027
Команды
Расинг
Аарон Мартин
Статистика
€ 5 млн
Аарон Мартин - статистика
Расинг
22 апреля 1997 (29)
#3 | Защитник
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
63' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
90' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
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Германия. Кубок 2018/2019
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Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
63' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
90' - 90'
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