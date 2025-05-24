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Милан Шкода
Статистика
Милан Шкода - статистика
Завершил карьеру
16 января 1986 (40)
#7 | Нападающий
190 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига чемпионов 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
3 : 0
24.05.2025
Баник
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Яблонец
3 : 2
18.05.2025
Славия
71' - 90'
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