Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тимур Досмагамбетов - статистика

Актобе
1 мая 1989 (37)
#27 | Защитник
175 см
Казахстан
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 2
12.09.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Иртыш
2 : 1
30.08.2026
Актобе
1' - 90'
20'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
16
1
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 2
12.09.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Иртыш
2 : 1
30.08.2026
Актобе
1' - 90'
20'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
1 : 1
09.08.2026
Актобе
1' - 90'
75'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
2 : 1
25.07.2026
Окжетпес
1' - 90'
51'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
2 : 2
28.05.2026
Актобе
1' - 90'
22'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
0 : 0
23.05.2026
Кызыл-Жар
1' - 84'
39'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Актобе
1 : 1
17.05.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
3 : 0
10.05.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
2 : 0
03.05.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 0
25.04.2026
Иртыш
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Женис
1 : 0
19.04.2026
Актобе
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Улытау
1 : 1
05.04.2026
Актобе
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 4
21.03.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
1 : 0
16.03.2026
Актобе
1' - 81'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
4 : 1
07.03.2026
Тобол
1' - 90'
68'
Главные новости
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
1
Тедеев высказался о варианте с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
5
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+