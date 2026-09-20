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Команды
Лидс
Михаэль Цеттерер
Статистика
€ 4 млн
Михаэль Цеттерер - статистика
Лидс
12 июля 1995 (31), Мюнхен
#16 | Вратарь
187 см | 79 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0 : 0
20.09.2026
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
4 : 1
14.09.2026
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Челси
6 : 3
09.09.2026
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
1 : 1
05.09.2026
Лидс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
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Голландия. Эредивизие 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Челси
6 : 3
09.09.2026
Лидс
1' - 90'
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