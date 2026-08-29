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Англия. Первая лига
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Блэкпул
Джордж Хонимэн
Статистика
€ 500 тыс
Джордж Хонимэн - статистика
Блэкпул
8 сентября 1994 (32)
#10 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 3 тур
Блэкпул
4 : 0
29.08.2026
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
56'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Блэкпул
1 : 4
25.08.2026
Линкольн
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Англия. Премьер-лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкпул
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Блэкпул
1 : 4
25.08.2026
Линкольн
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Гримсби Таун
1 : 3
08.08.2026
Блэкпул
82' - 90'
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