Александр Сергеев - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1998 (24 года)
|Рост
|166
|Вес
|54
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1998 (24 года)
|Рост
|166
|Вес
|54
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|1' -62'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Томь (Томск)