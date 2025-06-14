Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. ФНЛ 2016/2017