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Артур Арустамян - статистика

Завершил карьеру
28 мая 1997 (29), Воронеж
#70 | Полузащитник
172 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Велес
10
1
2
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
14.06.2025
Велес
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Велес
2 : 1
08.06.2025
Челябинск
78' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Спартак К
1 : 2
01.06.2025
Велес
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Велес
1 : 2
28.05.2025
Волга
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Кубань
2 : 0
24.05.2025
Велес
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Велес
1 : 1
18.05.2025
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
1 : 1
11.05.2025
Велес
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Родина-2
0 : 1
04.05.2025
Велес
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Челябинск
3 : 1
23.04.2025
Велес
1' - 66'
31'
41'
66'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Велес
0 : 1
19.04.2025
Спартак К
64' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Волгарь
0 : 0
09.03.2025
Велес
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Велес
2 : 0
02.03.2025
Торпедо Миасс
1' - 73'
71'
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