Николай Шапаренко - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Шапаренко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|68
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Шапаренко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2022
|1' -68'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)