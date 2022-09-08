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    Николай Шапаренко - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Николай
    Фамилия Шапаренко
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 1998 (24 года)
    Рост 180
    Вес 68
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2022 1' -68' Фенербахче (Стамбул) 2:1 Динамо (Киев)
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