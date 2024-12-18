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Антонино ла Гумина
Статистика
Антонино ла Гумина - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1996 (30), Палермо
#27 | Нападающий
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
4 : 1
18.12.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
1' - 76'
33'
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
2 : 1
11.08.2024
Комо
Был в запасе
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